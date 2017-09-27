Дворкович: Результат матча с «Ливерпулем» соответствует уровню игры «Спартака»

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Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

«Результат соответствует уровню игры “Спартака”. Все боролись до конца, даже вратарь [Артем Ребров] получил травму. Обе команды могли выиграть. Думаю, результат заслуженный, “Спартак” способен побороться за плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Дворкович.

На вопрос, почему «Спартак» неудачно выступает в чемпионате России, Дворкович ответил: «Думаю, дело в психологических проблемах и проблемах с физической подготовкой. Команда мотивирована, борется, но в концовках ее не хватает в каких-то аспектах».

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».