Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,582 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 48,415, а Португалии — 41,915. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Германия и Италия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

В среду во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в Москве с «Манчестер Юнайтед». В четверг во втором туре группового турнира Лиги Европы «Локомотив» в Москве сразится с чешским «Фаставом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с испанским «Реал Сосьедадом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.