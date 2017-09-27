Федун: «Спартак» играл против «Ливерпуля», фактически имея 22 травмированных футболиста

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч состоялся в Москве во вторник и завершился со счетом 1:1.

«Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с (Артемом) Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было», — сказал Федун.

«Так что всех любителей футбола поздравляю с очень достойной игрой нашей команды», — добавил владелец клуба.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».