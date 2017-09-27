Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31135953/
27 сентября 2017, 0:19 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Федун: «Спартак» играл против «Ливерпуля», фактически имея 22 травмированных футболиста

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Спартак» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» играл, фактически имея 22 травмированных футболиста, московская команда выжала из встречи максимально возможный результат. Об этом ТАСС заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Федун: Спартак играл против Ливерпуля фактически имея 22 травмированных футболиста - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч состоялся в Москве во вторник и завершился со счетом 1:1.

«Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с (Артемом) Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было», — сказал Федун.

«Так что всех любителей футбола поздравляю с очень достойной игрой нашей команды», — добавил владелец клуба.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует «Севилья», набравшая четыре очка, далее следуют «Ливерпуль» и «Спартак», имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится «Марибор».

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции, но не оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это случилось после того, как во вторник во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл вничью с английским «Ливерпулем» (1:1), а представляющий Францию «Монако» на своем поле потерпел поражение от португальского «Порту» (0:3).
Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом

Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018

Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019