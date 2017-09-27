У вратаря «Спартака» Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена

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Во вторник «Спартак» на своем поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1. Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. На 57-й минуте Реброва заменил Александр Селихов.

«Нельзя сказать, что плохо [сыграли] — ничья это ничья, не победа. Но играли все самоотверженно, всегда бы так. Единственное что расстраивает — травмы, очень много их становится, это unbelievable, и у Реброва похоже тоже “кресты”. Но молодые ребята сегодня тоже хорошо сыграли, так что мы довольны результатами», — сказал Федун.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью» 17 октября.