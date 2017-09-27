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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31135952/
27 сентября 2017, 0:25 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

У вратаря «Спартака» Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров по предварительным данным разорвал крестообразные связки колена. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Леонид Федун.

У вратаря Спартака Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена - Фото Увеличить
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Во вторник «Спартак» на своем поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1. Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. На 57-й минуте Реброва заменил Александр Селихов.

«Нельзя сказать, что плохо [сыграли] — ничья это ничья, не победа. Но играли все самоотверженно, всегда бы так. Единственное что расстраивает — травмы, очень много их становится, это unbelievable, и у Реброва похоже тоже “кресты”. Но молодые ребята сегодня тоже хорошо сыграли, так что мы довольны результатами», — сказал Федун.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью» 17 октября.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Необычный щиток Селихова. «Медный всадник» из Орла

Необычный щиток Селихова. «Медный всадник» из Орла

Вратарь «Спартака» Александр Селихов продемонстрировал необычный щиток на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1). Во время поединка камера выхватила ногу переодевавшегося голкипера, который заменил во втором тайме Артема Реброва​.
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