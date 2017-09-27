Необычный щиток Селихова. «Медный всадник» из Орла

На щитке голкипера нанесена его фамилия, а также изображение памятника Алексею Ермолову в Орле. Такой выбор, скорее всего, объясняется тем, что Селихов является уроженцем Орловской области и карьеру начал в 2011 году как раз в «Орле».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" спутал памятник Ермолову в Орле (Селихов из Орловской области) с "Медным всадником" ? Твит уже удален. <a href="https://t.co/dqw7fFxl49">pic.twitter.com/dqw7fFxl49</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/912777360021258241">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>