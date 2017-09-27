Необычный щиток Селихова. «Медный всадник» из Орла
Вратарь «Спартака» Александр Селихов продемонстрировал необычный щиток на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1). Во время поединка камера выхватила ногу переодевавшегося голкипера, который заменил во втором тайме Артема Реброва.
На щитке голкипера нанесена его фамилия, а также изображение памятника Алексею Ермолову в Орле. Такой выбор, скорее всего, объясняется тем, что Селихов является уроженцем Орловской области и карьеру начал в 2011 году как раз в «Орле».
|26.09.2017 21:45
|Зрители 43376
|Групповой турнир: Группа E
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано (Франция)
|Николя Ренвий (Франция)
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
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- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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