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27 сентября 2017, 0:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Необычный щиток Селихова. «Медный всадник» из Орла

Вратарь «Спартака» Александр Селихов продемонстрировал необычный щиток на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1). Во время поединка камера выхватила ногу переодевавшегося голкипера, который заменил во втором тайме Артема Реброва​.

На щитке голкипера нанесена его фамилия, а также изображение памятника Алексею Ермолову в Орле. Такой выбор, скорее всего, объясняется тем, что Селихов является уроженцем Орловской области и карьеру начал в 2011 году как раз в «Орле».

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Федун: «Спартак» играл против «Ливерпуля», фактически имея 22 травмированных футболиста

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Спартак» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» играл, фактически имея 22 травмированных футболиста, московская команда выжала из встречи максимально возможный результат. Об этом ТАСС заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.
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