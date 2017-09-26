«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

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В составе «Спартака» отличился Фернандо (23-я минута). У «Ливерпуля» гол забил Филиппе Коутиньо (31).

Вратарь московской команды Артем Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. На 68-й минуте Реброва заменил Александр Селихов, для которого этот матч стал первым в Лиге чемпионов.

«Спартак» и «Ливерпуль» впервые в истории сыграли вничью. Ранее клубы встречались четыре раза: дважды выигрывал «Спартак», две победы на счету «Ливерпуля». Также «Спартак» продлил безвыигрышную серию в еврокубках, которая началась в 2012 году и теперь составляет девять матчей.

В другом матче группы E испанская «Севилья» победила дома словенский «Марибор» со счетом 3:0. «Севилья» лидирует в группе с четырьмя очками, «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два очка, «Марибор» — одно.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября.