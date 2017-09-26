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26 сентября 2017, 23:54 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

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В составе «Спартака» отличился Фернандо (23-я минута). У «Ливерпуля» гол забил Филиппе Коутиньо (31).

Вратарь московской команды Артем Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. На 68-й минуте Реброва заменил Александр Селихов, для которого этот матч стал первым в Лиге чемпионов.

«Спартак» и «Ливерпуль» впервые в истории сыграли вничью. Ранее клубы встречались четыре раза: дважды выигрывал «Спартак», две победы на счету «Ливерпуля». Также «Спартак» продлил безвыигрышную серию в еврокубках, которая началась в 2012 году и теперь составляет девять матчей.

В другом матче группы E испанская «Севилья» победила дома словенский «Марибор» со счетом 3:0. «Севилья» лидирует в группе с четырьмя очками, «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два очка, «Марибор» — одно.

В следующем туре «Спартак» примет испанскую «Севилью», словенский «Марибор» сыграет дома с «Ливерпулем». Обе игры группы E пройдут 17 октября.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции, но не оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это случилось после того, как во вторник во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл вничью с английским «Ливерпулем» (1:1), а представляющий Францию «Монако» на своем поле потерпел поражение от португальского «Порту» (0:3).
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