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27 сентября 2017, 0:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

«Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:1.

Реал одержал победу над дортмундской <span class=error>Боруссией</span> в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:1. Увеличить
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Героем встречи стал форвард «сливочных» Криштиану Роналду, который записал в актив два гола. Ещё одним забитым мячом в составе победителей отметился Гарет Бэйл. У дортмундцев отличился Пьер-Эмерик Обамейянг.

В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» в гостях разгромил АПОЭЛ — 3:0. Нападающий «шпор» Гарри Кейн стал автором трёх голов.

Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» — 6 очков; 2. «Реал» — 6; 3. «Боруссия» Д — 0; 4. АПОЭЛ — 0.

26.09.2017 21:45 Зрители 65849 Групповой турнир: Группа H Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 1:3 Реал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Бос Зинедин Зидан
Голы
54′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Кастро) 17
11 Гарет Бэйл (Д. Карвахаль) 18′
7 Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 50′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич) 79′
Составы
Роман Бюрки 38
Лукаш Пищек 26
Сократис Папастатопулос (к) 25
52′ Емер Топрак 36
Гонсало Кастро 27
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Андрей Ярмоленко 9
Максимиллиан Филипп 20
60′ Джереми Толян 15
Махмуд Дахуд 19
76′ Марио Гетце 10
Кристиан Пулишич 22
60′ Нури Шахин 8
63′ Юлиан Вайгль 33
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 39′
6 Фернандес Иглесиас Начо
4 Серхио Рамос (к)
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру
19 Лука Модрич 90′ 40′
24 Дани Себальос
11 Гарет Бэйл 86′ 29′
17 Лукас Васкес
22 Франсиско Роман Иско 76′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 10
7 Угловые 6
8 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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