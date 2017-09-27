Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Героем встречи стал форвард «сливочных» Криштиану Роналду, который записал в актив два гола. Ещё одним забитым мячом в составе победителей отметился Гарет Бэйл. У дортмундцев отличился Пьер-Эмерик Обамейянг.



В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» в гостях разгромил АПОЭЛ — 3:0. Нападающий «шпор» Гарри Кейн стал автором трёх голов.



Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» — 6 очков; 2. «Реал» — 6; 3. «Боруссия» Д — 0; 4. АПОЭЛ — 0.