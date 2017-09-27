Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ
«Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:1.
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Героем встречи стал форвард «сливочных» Криштиану Роналду, который записал в актив два гола. Ещё одним забитым мячом в составе победителей отметился Гарет Бэйл. У дортмундцев отличился
В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» в гостях разгромил АПОЭЛ — 3:0. Нападающий «шпор» Гарри Кейн стал автором трёх голов.
Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» — 6 очков; 2. «Реал» — 6; 3. «Боруссия» Д — 0; 4. АПОЭЛ — 0.
|26.09.2017 21:45
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|Групповой турнир: Группа H
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|1:3
|Реал
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Петер Бос
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|10
|7
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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