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27 сентября 2017, 0:05 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»

В матче 2-го тура группы F Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над донецким «Шахтёром».

В матче 2-го тура группы F Лиги чемпионов Манчестер Сити на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над донецким Шахтёром. Увеличить
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На 48-й минуте встречи отличился Кевин Де Брёйне. На 70-й минуте мог отличиться Серхио Агуэро, но пенальти в его исполнении отразил Андрей Пятов. В конце второго тайма окончательный результат установил Рахим Стерлинг.

В другом матче этой группы «Наполи» дома обыграл со счётом 3:1 «Фейеноорд». На 7-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт. На 49-й минуте Дрис Мертенс удвоил преимущество хозяев, а на 70-й минуте отличился Хосе Кальехон. При этом за две минуты до этого у гостей не реализовал пенальти Йенс Торнстра. У голландской команды гол престижа в концовке забил Софьян Амрабат.

Турнирное положение в группе F: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков; 2. «Наполи» — 3; 3. «Шахтёр» — 3; 4. «Фейеноорд» — 0.

26.09.2017 21:45 Зрители 45310 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 2:0 Шахтер Д
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Фонсека Паулу
Голы
48′ Кевин Де Брейне (Д. Сильва) 17
90′ Рахим Стерлинг (Бернарду Силва) 7
Нереализованные пенальти
72′ С. Агуэро 10
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Фабиан Делф 18
Джон Стоунс 5
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Фернандинью 25
Лерой Сане 19
81′ Давид Сильва (к) 21
Илкай Гюндоган 8
85′ Серхио Агуэро 10
Бернарду Силва 20
55′ Габриэл Жезус 33
Рахим Стерлинг 7
30 Андрей Пятов (к)
2 Богдан Бутко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
18 Иван Ордец 66′
44 Ярослав Ракицкий
28 Тайсон
19 Факундо Феррейра
6 Тарас Степаненко
11 Ромеру Бонфим Марлос 78′
9 Бруну Феррейра Бонфим Дентинью
10 Анисиу Калдейра Бернард 89′
34 Иван Петряк
8 Фредерику Родригес Фред 90′
74 Виктор Коваленко
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
2 Угловые 3
11 Фолы 6
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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