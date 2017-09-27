«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 48-й минуте встречи отличился Кевин Де Брёйне. На 70-й минуте мог отличиться Серхио Агуэро, но пенальти в его исполнении отразил Андрей Пятов. В конце второго тайма окончательный результат установил Рахим Стерлинг.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа F, 26.09.2017, 21:45 3:1 Наполи Фейеноорд

В другом матче этой группы «Наполи» дома обыграл со счётом 3:1 «Фейеноорд». На 7-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт. На 49-й минуте Дрис Мертенс удвоил преимущество хозяев, а на 70-й минуте отличился Хосе Кальехон. При этом за две минуты до этого у гостей не реализовал пенальти Йенс Торнстра. У голландской команды гол престижа в концовке забил Софьян Амрабат.

Турнирное положение в группе F: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков; 2. «Наполи» — 3; 3. «Шахтёр» — 3; 4. «Фейеноорд» — 0.