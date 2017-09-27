«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»
В матче 2-го тура группы F Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над донецким «Шахтёром».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 48-й минуте встречи отличился Кевин Де Брёйне. На 70-й минуте мог отличиться Серхио Агуэро, но пенальти в его исполнении отразил Андрей Пятов. В конце второго тайма окончательный результат установил Рахим Стерлинг.
В другом матче этой группы «Наполи» дома обыграл со счётом 3:1 «Фейеноорд». На 7-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт. На 49-й минуте Дрис Мертенс удвоил преимущество хозяев, а на 70-й минуте отличился Хосе Кальехон. При этом за две минуты до этого у гостей не реализовал пенальти Йенс Торнстра. У голландской команды гол престижа в концовке забил Софьян Амрабат.
Турнирное положение в группе F: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков; 2. «Наполи» — 3; 3. «Шахтёр» — 3; 4. «Фейеноорд» — 0.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 45310
|Групповой турнир: Группа F
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|2:0
|Шахтер Д
|Первый тайм: 0:0
|Хосеп Гвардьола
|Фонсека Паулу
|
|
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter