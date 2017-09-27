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27 сентября 2017, 0:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Порту» в гостях разгромил «Монако»

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов сезона-2017/18 португальский «Порту» разгромил «Монако», который является действующим чемпионом Франции.

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов сезона-2017/18 Порту в гостях разгромил Монако. Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:0 в пользу португальской команды. На 31-й минуте Венсан Абубакар вывел гостей вперёд, а на 69-й минуте камерунский форвард оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил Мигель Лаюн.

Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

26.09.2017 21:45 Зрители 11703 Групповой турнир: Группа G Stade Louis II
Монако 0:3 Порту
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Консейсау Сержиу
Голы
9 Венсан Абубакар 31′
9 Венсан Абубакар (М. Марега) 69′
19 Мигель Лаюн (М. Марега) 89′
Составы
Диего Бенальо 16
83′ Джибриль Сидибе 19
Марко ди Оливейра Жорже 6
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Жоау Моутинью 8
Радамель Фалькао (к) 9
33′ Фабинью 2
63′ Тома Лемар 27
Маркуш Лопеш 20
74′ Рашид Геззаль 7
Бальде Кейта 14
9′ 45′ Адама Диакаби 15
Гвидо Каррильо 11
1 Икер Касильяс 87′
21 Рикарду Перейра
13 Алекс Теллес
5 Иван Маркано
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
11 Мусса Марега
16 Эктор Эррера (к) 34′
22 Данилу Перейра 66′
27 Сержиу Оливейра 86′ 62′
23 Диего Рейес
8 Ясин Брахими 71′
19 Мигель Лаюн
9 Венсан Абубакар 71′
17 Хесус Корона
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 8
7 Угловые 4
13 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции, но не оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это случилось после того, как во вторник во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл вничью с английским «Ливерпулем» (1:1), а представляющий Францию «Монако» на своем поле потерпел поражение от португальского «Порту» (0:3).
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