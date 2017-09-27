«Порту» в гостях разгромил «Монако»
В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов сезона-2017/18 португальский «Порту» разгромил «Монако», который является действующим чемпионом Франции.
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:0 в пользу португальской команды. На 31-й минуте Венсан Абубакар вывел гостей вперёд, а на 69-й минуте камерунский форвард оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил Мигель Лаюн.
Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 11703
|Групповой турнир: Группа G
|Stade Louis II
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Консейсау Сержиу
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|8
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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