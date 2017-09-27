«Порту» в гостях разгромил «Монако»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции, но не оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это случилось после того, как во вторник во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома сыграл вничью с английским «Ливерпулем» (1:1), а представляющий Францию «Монако» на своем поле потерпел поражение от португальского «Порту» (0:3).