«Бешикташ» в Стамбуле обыграл «РБ Лейпциг» при судействе Карасёва
В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов «Бешикташ» принимал «РБ Лейпциг» и победил со счётом 2:0 при судействе российского арбитра Сергея Карасёва.
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Встреча, прошедшая на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле, завершилась со счётом 2:0 в пользу турецкой команды.
На 11-й минуте счёт открыл Райан Бабель, а окончательный результат в конце первого тайма установил Андерсон Талиска.
Отметим, что матч прерывался во втором тайме
Другой матч этой группы завершился гостевой победой «Порту» над «Монако» со счётом 3:0.
Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 36641
|Групповой турнир: Группа G
|Vodafone Arena
|Бешикташ
|2:0
|РБ Лейпциг
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Гюнеш Шенол
|Ральф Хазенхюттль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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