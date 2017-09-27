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27 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бешикташ» в Стамбуле обыграл «РБ Лейпциг» при судействе Карасёва

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов «Бешикташ» принимал «РБ Лейпциг» и победил со счётом 2:0 при судействе российского арбитра Сергея Карасёва.

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов Бешикташ принимал РБ Лейпциг и победил со счётом 2:0 при судействе российского арбитра Сергея <span class=error>Карасёва</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле, завершилась со счётом 2:0 в пользу турецкой команды.

На 11-й минуте счёт открыл Райан Бабель, а окончательный результат в конце первого тайма установил Андерсон Талиска.

Отметим, что матч прерывался во втором тайме из-за проблем с освещением на стадионе «Бешикташа».

Другой матч этой группы завершился гостевой победой «Порту» над «Монако» со счётом 3:0.

Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

26.09.2017 21:45 Зрители 36641 Групповой турнир: Группа G Vodafone Arena
Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Ральф Хазенхюттль
Голы
11′ Райан Бабел (Т. Дженк) 49
43′ Андерсон Соуза Талиска (Р. Куарежма) 94
Составы
87′ Рамирес Фабрисио Агосто 1
Пепе 5
Душко Тошич 6
17′ Джанер Эркин 88
Езякуп Огузхан (к) 15
Атиба Хатчинсон 13
Рикарду Куарежма 7
Райан Бабел 49
60′ Гари Медель 12
Неджип Уйсал 20
71′ Андерсон Соуза Талиска 94
Толгай Арслан 18
80′ Тосун Дженк 23
Альваро Негредо 9
32 Петер Гулачи
17 Дайот Упамекано
23 Марсель Хальстенберг
7 Марсель Забитцер
10 Эмиль Форсберг
13 Штефан Ильзанкер
31 Диего Демме
29 Жан-Кевин Огюстен
4 Вилли Орбан (к) 45′ 8′
44 Кевин Кампль
8 Наби Кейта 59′ 15′
17 Арминду Брума
11 Тимо Вернер 32′
16 Лукас Клостерманн
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 3
3 Угловые 6
7 Фолы 17
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»

Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ковалевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и немецким «Лейпцигом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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