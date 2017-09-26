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26 сентября 2017, 23:44 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Хет-трик Бен Йеддера принес «Севилье» победу над «Марибором» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 26 сентября. Испанская «Севилья» обыграла словенский «Марибор» со счетом 3:0 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Форвард Виссам Бен Йеддер оформил хет-трик, забив с игры на 27-й и 38-й минутах, а на 83-й реализовав пенальти.

«Севилья» выступает в группе E с «Марибором», московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». «Севилья» лидирует с четырьмя очками, «Марибор» занимает четвертое место с одним очком.

В другом матче группы E «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). «Севилья» лидирует в группе с четырьмя очками, далее идут «Спартак» (2), «Ливерпуль» (2), «Марибор» (1).

В следующем матче «Севилья» сыграет в гостях со «Спартаком», «Марибор» примет английский «Ливерпуль». Обе встречи пройдут 17 октября.

26.09.2017 21:45 Зрители 34705 Групповой турнир: Группа E Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 3:0 Марибор
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Дарко Миланич
Голы
27′ Виссам Бен Йеддер (К. Корреа) 9
38′ Виссам Бен Йеддер (Ф. Васкес) 9
83′ Виссам Бен Йеддер 9
Составы
Серхио Рико 1
Себастьян Коршья 2
56′ Серхио Эскудеро 18
Клеман Лангле 5
Николас Пареха (к) 21
Виссам Бен Йеддер 9
Карлос Хоакин Корреа 11
Стивен Н`Зонзи 15
86′ Эвер Банега 10
Гвидо Писарро 14
79′ Франко Васкес 22
Пабло Сарабия 17
67′ Нолито 24
Гонсалес Хесус Навас 16
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
26 Александр Райчевич
6 Алекс Пихлер
7 Валон Ахмеди
5 Блаж Врховец
39 Дамьян Бохар 71′
97 Мартин Крамарич
9 Маркос Таварес (к) 88′
27 Ясмин Мешанович
8 Марван Каба 74′
23 Дино Хотич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
14 Угловые 4
9 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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