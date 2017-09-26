Хет-трик Бен Йеддера принес «Севилье» победу над «Марибором» в матче Лиги чемпионов

Форвард Виссам Бен Йеддер оформил хет-трик, забив с игры на 27-й и 38-й минутах, а на 83-й реализовав пенальти.

«Севилья» выступает в группе E с «Марибором», московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». «Севилья» лидирует с четырьмя очками, «Марибор» занимает четвертое место с одним очком.

В другом матче группы E «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). «Севилья» лидирует в группе с четырьмя очками, далее идут «Спартак» (2), «Ливерпуль» (2), «Марибор» (1).

В следующем матче «Севилья» сыграет в гостях со «Спартаком», «Марибор» примет английский «Ливерпуль». Обе встречи пройдут 17 октября.