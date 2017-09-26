Хет-трик Бен Йеддера принес «Севилье» победу над «Марибором» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 26 сентября. Испанская «Севилья» обыграла словенский «Марибор» со счетом 3:0 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Форвард Виссам Бен Йеддер оформил
«Севилья» выступает в группе E с «Марибором», московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». «Севилья» лидирует с четырьмя очками, «Марибор» занимает четвертое место с одним очком.
В другом матче группы E «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). «Севилья» лидирует в группе с четырьмя очками, далее идут «Спартак» (2), «Ливерпуль» (2), «Марибор» (1).
В следующем матче «Севилья» сыграет в гостях со «Спартаком», «Марибор» примет английский «Ливерпуль». Обе встречи пройдут 17 октября.
|26.09.2017 21:45
|Зрители 34705
|Групповой турнир: Группа E
|Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Дарко Миланич
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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