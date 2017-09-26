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26 сентября 2017, 22:58 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Анчелотти: Матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» будет важным, но не решающим

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Матч группового раунда футбольной Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» будет важным для мюнхенской «Баварии», но определяющей игра не станет, заявил главный тренер немецкой команды Карло Анчелотти.

Матч группового раунда футбольной Лиги чемпионов с французским Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> будет важным для мюнхенской Баварии но определяющей игра не станет заявил главный тренер немецкой команды Карло Анчелотти. Увеличить
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Матч второго тура группы В «ПСЖ» — «Бавария» состоится в среду во Франции.

«Это правда, что старт сезона не был для нас идеальным. Завтра состоится важный, значимый для нас матч, но он не будет решающим. Конечно, мы стремимся к победе и наша цель — занять первое место в группе. “ПСЖ” — очень хорошая команда, обладающая высоким классом. Их новичкам потребуется немного времени, чтобы влиться в состав и найти место в игровой схеме. Думаю, они составят серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов», — сказал Анчелотти, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«В таком матче нужно сразу думать об обороне собственных ворот, а также хорошо атаковать. Соблюдение баланса важно с точки зрения предотвращения контратак парижан», — добавил он.

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