Болельщики «Ливерпуля» получили памятные майки перед матчем со «Спартаком»

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Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на «Открытие-Арене», начало — в 21:45 мск. Воспитанники красно-белых в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome», одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, встретили всех приехавших на стадион английских болельщиков и вручили каждому оригинальную футболку красного цвета, на обратной стороне которой зафиксирована хронология встреч команд.

В среду акция продолжится на матче Лиги чемпионов между ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед». Болельщики и воспитанники армейской академии подарят гостям дождевики.

Акцию «Gentlefan» запустили в феврале болельщики «Ростова» перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона «Олимп-2».

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру сборных России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.