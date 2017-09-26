«Боруссия» Д — «Реал»: Роналду проведёт 400-й матч за «сливочных»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды на гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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Таким образом, португальский футболист сегодня, 26 сентября, проведёт свой 400-й матч в составе «сливочных». Роналду дебютировал за «Реал» в августе 2009 года и с тех пор забил 409 голов в 399 матчах за клуб во всех турнирах.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бэйл.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян, Шахин, Кастро, Гётце, Ярмоленко, Обамейянг, Филипп.
Начало встречи — в 21:45 мск.
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