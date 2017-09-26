Унаи Эмери: «ПСЖ» важно провести хороший матч с «Баварией»

— Мы спокойны, да, мы впервые сыграли вничью в субботу, но это не изменило атмосферу в команде, — цитирует Madeinfoot Эмери. — Завтра большая игра. Важно провести хороший матч. У нас отличная команда с историей. Мы входим в число команд, которые хотят выиграть Лигу чемпионов. Наша цель в матче с «Баварией» состоит в том, чтобы показать, где мы находимся, мы хотим играть против таких команд, как мюнхенцы.