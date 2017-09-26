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26 сентября 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Унаи Эмери: «ПСЖ» важно провести хороший матч с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии"​ отметил важность встречи. Также он считает свою команду одним из претендентов на победу в турнире.

Главный тренер <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против Баварии отметил важность встречи. Увеличить
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— Мы спокойны, да, мы впервые сыграли вничью в субботу, но это не изменило атмосферу в команде, — цитирует Madeinfoot Эмери. — Завтра большая игра. Важно провести хороший матч. У нас отличная команда с историей. Мы входим в число команд, которые хотят выиграть Лигу чемпионов. Наша цель в матче с «Баварией» состоит в том, чтобы показать, где мы находимся, мы хотим играть против таких команд, как мюнхенцы.

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