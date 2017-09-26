Фернандес тренируется индивидуально накануне матча с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки.

Фернандес получил сотрясения мозга в прошедшем в субботу матче чемпионата России с «Динамо» (0:0). Ранее во вторник главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что с учетом бойцовских качеств игрока его появление на поле не исключено.

Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» пройдет на «ВЭБ-Арене» в среду, начало — в 21:45 мск.