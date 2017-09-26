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26 сентября 2017, 18:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джонс и Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Игроки «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Майкл Каррик не помогут команде в матче группового раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Джонс и Каррик присоединились к травмированным Маруану Феллайни и Полю Погба. О характере травм не сообщается. Джонс из-за дисквалификации пропустил также матч первого тура Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем», который состоялся 12 сентября в Манчестере и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Матч ЦСКА — «МЮ» состоится в среду в Москве. Армейцы в первом матче группового турнира в гостях победили португальскую «Бенфику» — 2:1.

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