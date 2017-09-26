Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джонс и Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Игроки «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Майкл Каррик не помогут команде в матче группового раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Джонс и Каррик присоединились к травмированным Маруану Феллайни и Полю Погба. О характере травм не сообщается. Джонс
Матч ЦСКА — «МЮ» состоится в среду в Москве. Армейцы в первом матче группового турнира в гостях победили португальскую «Бенфику» — 2:1.
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