Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джонс и Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов

Джонс и Каррик присоединились к травмированным Маруану Феллайни и Полю Погба. О характере травм не сообщается. Джонс из-за дисквалификации пропустил также матч первого тура Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем», который состоялся 12 сентября в Манчестере и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Матч ЦСКА — «МЮ» состоится в среду в Москве. Армейцы в первом матче группового турнира в гостях победили португальскую «Бенфику» — 2:1.