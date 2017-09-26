Каррера вошел в символическую сборную тренеров клубов-участников ЛЧ-2017/18
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» итальянец Массимо Каррера включен в символическую сборную тренеров клубов, выступающих на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов текущего сезона, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каррера играл на позиции защитника за туринский «Ювентус», «Аталанту», «Бари», «Наполи» и несколько других итальянских клубов.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
голкипер — Шенол Гюнеш (Турция, «Бешикташ»);.
защитники — Джованни ван Бронкхорст (Нидерланды, «Фейенорд»), Дарко Миланич (Словения, «Марибор»), Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»), Массимо Каррера (Италия, «Спартак»), Сержиу Консейсау (Португалия, «Порту»);.
полузащитники — Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»); Антонио Конте (Италия, «Челси»), Зинедин Зидан (Франция, «Реал»);.
нападающий — Эрнесто Вальверде (Испания, «Барселона»).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter