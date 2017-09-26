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26 сентября 2017, 18:16 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Каррера вошел в символическую сборную тренеров клубов-участников ЛЧ-2017/18

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» итальянец Массимо Каррера включен в символическую сборную тренеров клубов, выступающих на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов текущего сезона, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.

Главный тренер московского футбольного клуба Спартак итальянец <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> включен в символическую сборную тренеров клубов выступающих на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов текущего сезона сообщается на официальной странице турнира в <span class=error>микроблоге</span> в Twitter. Увеличить
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Каррера играл на позиции защитника за туринский «Ювентус», «Аталанту», «Бари», «Наполи» и несколько других итальянских клубов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

голкипер — Шенол Гюнеш (Турция, «Бешикташ»);.

защитники — Джованни ван Бронкхорст (Нидерланды, «Фейенорд»), Дарко Миланич (Словения, «Марибор»), Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»), Массимо Каррера (Италия, «Спартак»), Сержиу Консейсау (Португалия, «Порту»);.

полузащитники — Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»); Антонио Конте (Италия, «Челси»), Зинедин Зидан (Франция, «Реал»);.

нападающий — Эрнесто Вальверде (Испания, «Барселона»).
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