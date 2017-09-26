Виктор Гончаренко: У нас достаточно опыта и класса, чтобы победить «МЮ»
Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Жозе Моуриньо перед вами сказал, что на его памяти такого сильного ЦСКА еще не было. Для вас это неожиданно? Согласны ли вы с этим?
— Это лишь второй мой матч во главе ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов — мне сложно оценить, сильнейший ли это ЦСКА, или нет. Слова Жозе Моуриньо? Он мог похвалить ЦСКА в том числе и для своих футболистов. Мы знаем, что он часто дает разные посылы своим игрокам, прессе, сопернику… Может он увидел, что мы выиграли четыре игры в квалификационном раунде, потом обыграли «Бенфику». Это не значит что нам будет легко.
— Мы все переживаем за состояние Марио Фернандеса. Как он себя чувствует и сможет ли сыграть завтра?
— Марио — боец. Мы все это знаем. Если есть хоть
— Если говорить о «Манчестер Юнайтед»… Насколько эта команда сильна, если сравнивать с эпохой Алекса Фергюсона?
— Здесь можно нисколько не сомневаться, что после Алекса Фергюсона эта версия «Манчестер Юнайтед» — сильнейшая. С «МЮ» всегда сложно, потому что один Алекс Фергюсон создал так много сильных команд в «МЮ»… С какой командой эту сравнивать? С 1999 годом. С 2003 годом. Было столько сильных команд. Мы можем говорить о том, что та трансферная политика, которую «МЮ» проводит — последовательна и правильна в своем развитии. Они становятся сильнее. Наверное, так и должно быть в больших клубах.
— «МЮ» прилетел без Каррика, без Погба, без Феллайни. Как это повлияет на полузащиту команды и на игру ЦСКА?
— В
— Генрих Мхитарян сказал, что ожидает от ЦСКА немного другой игры, не такой, как в чемпионате — в связи с уровнем в Лиге чемпионов. Согласны?
— С уверенностью можно сказать, что у нас в Лиге чемпионов и в чемпионате совершенно разные игры. Может, это и имел в виду Генрих. Если в Лиге чемпионов нам приходится хорошо обороняться, во внутреннем чемпионате нам приходится больше играть в атаке.
— Моуриньо похвалил вашу команду, а вы как оцениваете свои шансы против «МЮ»?
— Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Наша задача — найти слабые места у соперника, чтобы на них надавить. Завтра будет прекрасный стадион, нас будут поддерживать. Команда будет мотивирована — дополнительной мотивации не надо. Мы много говорили о сильных сторонах «МЮ», но в любой игре с любым соперником можно изменить ход матча. Мы будем искать возможности. Как только болельщики будут чувствовать, что мы близки к тому, чтобы показать хороший результат, у нас все получится.
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