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26 сентября 2017, 17:59 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Виктор Гончаренко: У нас достаточно опыта и класса, чтобы победить «МЮ»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. Увеличить
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— Жозе Моуриньо перед вами сказал, что на его памяти такого сильного ЦСКА еще не было. Для вас это неожиданно? Согласны ли вы с этим?

— Это лишь второй мой матч во главе ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов — мне сложно оценить, сильнейший ли это ЦСКА, или нет. Слова Жозе Моуриньо? Он мог похвалить ЦСКА в том числе и для своих футболистов. Мы знаем, что он часто дает разные посылы своим игрокам, прессе, сопернику… Может он увидел, что мы выиграли четыре игры в квалификационном раунде, потом обыграли «Бенфику». Это не значит что нам будет легко.

— Мы все переживаем за состояние Марио Фернандеса. Как он себя чувствует и сможет ли сыграть завтра?

— Марио — боец. Мы все это знаем. Если есть хоть какой-то малейший шанс, что он завтра выйдет на поле, он всегда сыграет. Зная его, я могу сказать, что вероятность его участия завтра очень высокая.

— Если говорить о «Манчестер Юнайтед»… Насколько эта команда сильна, если сравнивать с эпохой Алекса Фергюсона?

— Здесь можно нисколько не сомневаться, что после Алекса Фергюсона эта версия «Манчестер Юнайтед» — сильнейшая. С «МЮ» всегда сложно, потому что один Алекс Фергюсон создал так много сильных команд в «МЮ»… С какой командой эту сравнивать? С 1999 годом. С 2003 годом. Было столько сильных команд. Мы можем говорить о том, что та трансферная политика, которую «МЮ» проводит — последовательна и правильна в своем развитии. Они становятся сильнее. Наверное, так и должно быть в больших клубах.

— «МЮ» прилетел без Каррика, без Погба, без Феллайни. Как это повлияет на полузащиту команды и на игру ЦСКА?

— В том-то и особенность больших кубов. Когда выпадают какие-то игроки, они их без особых проблем могут заменить. Матич-Феллайни — один тип игры. Матич-Эррера — немного другие характеристики. Но это не значит, что от этого упадет уровень игры. Может что-то измениться в отношении стандартных положений, но не думаю, что мы найдем здесь какие-то слабости.

— Генрих Мхитарян сказал, что ожидает от ЦСКА немного другой игры, не такой, как в чемпионате — в связи с уровнем в Лиге чемпионов. Согласны?

— С уверенностью можно сказать, что у нас в Лиге чемпионов и в чемпионате совершенно разные игры. Может, это и имел в виду Генрих. Если в Лиге чемпионов нам приходится хорошо обороняться, во внутреннем чемпионате нам приходится больше играть в атаке.

— Моуриньо похвалил вашу команду, а вы как оцениваете свои шансы против «МЮ»?

— Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Наша задача — найти слабые места у соперника, чтобы на них надавить. Завтра будет прекрасный стадион, нас будут поддерживать. Команда будет мотивирована — дополнительной мотивации не надо. Мы много говорили о сильных сторонах «МЮ», но в любой игре с любым соперником можно изменить ход матча. Мы будем искать возможности. Как только болельщики будут чувствовать, что мы близки к тому, чтобы показать хороший результат, у нас все получится.

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