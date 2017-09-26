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26 сентября 2017, 17:10 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

<em>МОСКВА 26 сентября. /ТАСС/. </em>Защитник московского ЦСКА <span class=error>Марио</span> Фернандес может принять участие в матче с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил на <nobr>пресс-конференции</nobr> главный тренер армейцев Виктор <span class=error>Гончаренко</span>. Увеличить
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В среду ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Фернандес получил сотрясение мозга в субботу, в матче с «Динамо» (0:0).

«Марио — боец. Если есть хоть один шанс сыграть, он всегда старается сделать это. Зная его, его появления [на поле] можно ожидать», — сказал Гончаренко.

В первом туре армейцы взяли верх над португальской «Бенфикой» на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский «Базель» (3:0).

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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джонс и Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Джонс и Каррик не сыграют с ЦСКА в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Игроки «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Майкл Каррик не помогут команде в матче группового раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
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