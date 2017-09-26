Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против «Манчестер Юнайтед»

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В среду ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Фернандес получил сотрясение мозга в субботу, в матче с «Динамо» (0:0).

«Марио — боец. Если есть хоть один шанс сыграть, он всегда старается сделать это. Зная его, его появления [на поле] можно ожидать», — сказал Гончаренко.

В первом туре армейцы взяли верх над португальской «Бенфикой» на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский «Базель» (3:0).