Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил на
пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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В среду ЦСКА примет «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Фернандес получил сотрясение мозга в субботу, в матче с «Динамо» (0:0).
«Марио — боец. Если есть хоть один шанс сыграть, он всегда старается сделать это. Зная его, его появления [на поле] можно ожидать», — сказал Гончаренко.
В первом туре армейцы взяли верх над португальской «Бенфикой» на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский «Базель» (3:0).
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