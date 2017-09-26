Не питая иллюзий: «Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

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Встреча «Спартака» и «Ливерпуля» пройдет на арене «красно-белых» в Тушино и начнется в 21:45 мск.

Ослабленные травмами

Соперники встречались между собой четыре раза, одержав по две победы, однако успехи москвичей датированы далеким 1992 годом — в 1/8 финала Кубка обладателей кубков «Спартак» дважды обыграл «Ливерпуль» (4:2 — дома и 2:0 — на выезде), а вот последние две встречи, прошедшие в памятном со знаком «минус» для «Спартака» розыгрыше Лиги чемпионов-2002/03, записать в актив российского клуба нельзя. Тогда «красно-белые» потерпели два поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей — 1:8. При этом к очному матчу соперники подходят с равными показателями в группе, завершив вничью встречи первого тура.

Хавбек ФК "Спартак" Ивелин Попов (слева на первом плане) РИА "Новости"

К сожалению для болельщиков «Спартака», «красно-белые» испытывают целый ряд серьезнейших проблем, начиная от игровых и заканчивая переполненным лазаретом. К Роману Зобнину, Зе Луишу и Денису Глушакову добавились еще Жано Ананидзе, Куинси Промес и Педро Роша. Двое последних пропустили матч чемпионата России против махачкалинского «Анжи» (2:2), а шансы выйти на поле против «Ливерпуля» есть, скорее всего, только у Роши.

«Думаю, что, скорее, сыграет Педро Роша, нежели Промес. Нам не хватает Промеса, Зе Луиша, Жано (Ананидзе). Повторюсь, на поле выходят 11 игроков, выйдут другие, а мы постараемся показать наш футбол», — заявил журналистам накануне игры Каррера.

Пора делать выводы

Главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера РИА "Новости"

Говоря об игровых проблемах, то они у «Спартака» также налицо, что показала и вышеупомянутая встреча с «Анжи». «Красно-белые» вновь не смогли удержать победный счет, в итоге добившись лишь ничьей. «Не могу сказать, что (состоялся) жесткий разговор, был нормальный разбор. Против “Анжи” это общая ошибка всей команды, надо делать выводы. Говорить можно сколько угодно, но нужно делать выводы. Да, это ненормально все, я понимаю», — заявил вице-капитан команды Артем Ребров на пресс-конференции.

«Что касается “Ливерпуля”, если выходишь и думаешь, что получишь три, четыре, пять голов, то надо поднять руки и лучше вообще не выходить. Это большой праздник, матч с хорошей командой. Надо выходить на поле и доказывать, хорошая игра нам предстоит», — продолжил Ребров.

Вратарь ФК "Спартак" Артем Ребров РИА "Новости"

«Ливерпуль, чья беспроигрышная серия с командами из России насчитывает три матча подряд, приехал в Москву практически в идеальном составе: единственной потерей является дисквалифицированный Джо Гомес. Хотя если говорить о чемпионате Англии, то дела у мерсисайдцев обстоят также не лучшим образом: пятое место при трех победах в шести матчах.

«Не питаем иллюзий по поводу “Спартака”. Это опытный соперник, поэтому ждем сложной игры, к этому готовились», — заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции.