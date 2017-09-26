Дортмундская «Боруссия» и «Реал» сыграют в матче Лиги чемпионов

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Победитель Лиги чемпионов двух последних сезонов «Реал» начал новый турнир с уверенного разгрома аутсайдера группы — кипрского АПОЭЛа (3:0), два гола в этом матче забил Криштиану Роналду. Однако пропустивший из-за дисквалификации старт чемпионата Испании португалец никак не может забить в национальном первенстве, да и в целом «Реал» в сентябре попал в кризис, который стоил команде семиочкового отставания от лидера — «Барселоны». Команда Зинедина Зидана теряет очки на своем поле, где неделю назад «королевский» клуб даже проиграл «Бетису» (0:1), прервав впечатляющую серию из 72 результативных матчей.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с "Боруссией" AFP 2017

Не лучшим образом «Реал» в субботу сыграл и в гостях против «Алавеса», который на старте чемпионата в пяти матчах подряд не набирал очков и не мог забить ни одного мяча. Почин баски сделали в матче с «Реалом», однако на гол Ману Гарсии ответил дублем Дани Себальос. Молодой полузащитник летом пришел в «Реал» из «Бетиса» и в Витории удачно сыграл в центре поля, где Зинедин Зидан предоставил отдых Тони Кроосу и Луке Модричу.

Лидеры вытесняют Себальоса из состава

Однако Себальос в Дортмунде в основном составе не выйдет. Зидан не стал делать тайны из расстановки его команды, куда вернутся и немец, и хорват, а также Гарет Бэйл, который также пропустил игру с «Алавесом». 150-й матч в Лиге чемпионов проведет Криштиану Роналду. Повреждения помешают сыграть Марсело и Кариму Бензема.

Матч с «Боруссией» французский тренер считает на данный момент самым важным, учитывая, что «Реалу» попалась серьезная группа. В стартовом матче «Боруссия» проиграла в гостях английскому «Тоттенхэму» (1:3), поэтому неудача еще и во встрече с «Реалом» поставит немцев на грань катастрофы. В прошлом сезоне «Реал» и «Боруссия» также сыграли в одной группе Лиги чемпионов, дважды завершив матчи боевыми ничьими — 2:2.

Футболисты дортмундской "Боруссии" на тренировке перед матчем с "Реалом" AFP 2017

В субботу футболисты «Боруссии» размялись на одноименном клубе из Менхенгладбаха, разгромив соперника со счетом 6:1. Трижды отличился габонец Пьер-Эмерик Обамейянг, которого уже несколько лет сватают в «Реал». Еще два гола забил Максимилиан Филипп, шестой мяч записал на свой счет Юлиан Вайгль. После шести туров «Боруссия» из Дортмунда лидирует в бундеслиге, лишь раз сыграв вничью.

Матч «Реал» — «Боруссия» пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в 21:45 мск, главным арбитром назначен Бьёрн Кейперс из Нидерландов. В это же время в Никосии сыграют АПОЭЛ и «Тоттенхэм».

«Шахтер» без Срны приехал в Манчестер

В группе F состоится матч между английским «Манчестер Сити» и чемпионом Украины «Шахтером». Донецкий клуб в стартовом туре победил в Харькове главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф итальянский «Наполи» (2:1), однако затем команду потрясла новость об обнаружении допинга в пробе капитана команды хорвата Дарио Срны, который приостановил выступления. Срну заменил на правом фланге обороны бывший футболист пермского «Амкара» Богдан Бутко.

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы уверенно начал сезон. В первом матче Лиги чемпионов «горожане» в гостях разгромили «Фейенорд» из Нидерландов (4:0), а в чемпионате Англии лидируют вместе с земляками из «Юнайтед». «Манчестер Сити» потерял очки лишь в домашней игре с «Эвертоном» (1:1), а в трех последних матчах забил 16 безответных мячей. В субботу «Сити» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.

В другом матче группы F во вторник сыграют «Наполи» и «Фейенорд». Неаполитанцы забивают даже больше, чем «Манчестер Сити» — 26 голов в шести стартовых турах чемпионата Италии, одержав шесть побед. Не удался команде Маурицио Сарри лишь матч в Харькове, который заметно осложнил турнирное положение «Наполи» в Лиге чемпионов.

Бригада Карасева на матче в Стамбуле

В ровной по составу группе G «Монако» примет португальский «Порту». Монегаски в пятницу разгромили в гостях «Лилль» (4:0) в матче чемпионата Франции, где полуфиналист прошлой Лиги чемпионов уступает лишь ПСЖ. Дважды в Лилле отличился колумбийский форвард Радамель Фалькао, который с 11 голами лидирует в споре бомбардиров.

«Монако» на старте Лиги чемпионов в гостях не сумел обыграть новичка турнира немецкий «Лейпциг», однако «Порту» стартовал вовсе провально, на своем поле проиграв турецкому «Бешикташу». При этом в чемпионате Португалии «Порту» лидирует, одержав семь побед подряд.

«Бешикташ», который вышел в лидеры группы, принимает «Лейпциг». На матче в Стамбуле будет работать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому в качестве дополнительных ассистентов за воротами будут помогать Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

В группе Е во вторник сыграют чемпион России «Спартак» и английский «Ливерпуль», а также испанская «Севилья» и словенский «Марибор». Матчи еще в четырех группах состоятся в среду, в группе А ЦСКА примет английский «Манчестер Юнайтед».