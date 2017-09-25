Клопп: «Ливерпуль» не питает иллюзий по поводу «Спартака»
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Футболисты «Ливерпуля» не питают иллюзий по поводу предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака», встреча будет очень непростой, заявил главный тренер английского клуба Юрген Клопп.
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Встреча «Спартака» и «Ливерпуля» пройдет во вторник в Москве и начнется в 21.45 мск.
«Не питаем иллюзий по поводу “Спартака”. Это опытный соперник, поэтому ждем сложной игры, к этому готовились», — заявил Клопп на
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