Клопп: «Ливерпуль» не питает иллюзий по поводу «Спартака»

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Встреча «Спартака» и «Ливерпуля» пройдет во вторник в Москве и начнется в 21.45 мск.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 26.09.2017, 21:45 -:- Спартак М Ливерпуль

«Не питаем иллюзий по поводу “Спартака”. Это опытный соперник, поэтому ждем сложной игры, к этому готовились», — заявил Клопп на пресс-конференции.