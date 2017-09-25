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25 сентября 2017, 19:36 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллайни не сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не сыграет в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщает Рейтер.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни не сыграет в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА сообщает Рейтер. Увеличить
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Бельгиец до сих пор не оправился от травмы голеностопа, полученной в субботней игре чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0). Другой хавбек «красных дьяволов» Неманья Матич, также получивший повреждение в том матче, вылетел на игру с армейцами.

ЦСКА примет «МЮ» в матче группы А 27 сентября. Встреча начнется в 21:45 мск. После первого тура у команд по три очка.

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