Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллайни не сыграет с ЦСКА
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не сыграет в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским ЦСКА, сообщает Рейтер.
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Бельгиец до сих пор не оправился от травмы голеностопа, полученной в субботней игре чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0). Другой хавбек «красных дьяволов» Неманья Матич, также получивший повреждение в том матче, вылетел на игру с армейцами.
ЦСКА примет «МЮ» в матче группы А 27 сентября. Встреча начнется в 21:45 мск. После первого тура у команд по три очка.
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