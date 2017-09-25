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25 сентября 2017, 16:13 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Главный тренер «Ливерпуля» Клопп взял на матч ЛЧ против «Спартака» 21 футболиста

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» 21 футболиста, сообщается на сайте английской команды.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> взял на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против московского Спартака 21 футболиста сообщается на сайте английской команды. Увеличить
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Матч группы Е состоится во вторник в Тушино и начнется в 21:45 мск. В понедельник «Ливерпуль» вылетел в Москву.

На игру Клопп взял следующих футболистов: вратари — Лорис Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд; защитники — Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Флэнаган, Трент Александер-Арнолд; полузащитники — Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Филиппе Коутиньо; нападающие — Мохамед Салах, Дэниел Старридж, Садьо Мане, Доминик Соланке, Роберто Фирмино.

Помимо «Спартака» и «Ливерпуля» в квартете Е выступают словенский «Марибор» и испанская «Севилья». В первом туре группового этапа «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором» — 1:1, а «Ливерпуль» на своем поле разошелся миром с «Севильей» — 2:2.

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