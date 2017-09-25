Главный тренер «Ливерпуля» Клопп взял на матч ЛЧ против «Спартака» 21 футболиста

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Матч группы Е состоится во вторник в Тушино и начнется в 21:45 мск. В понедельник «Ливерпуль» вылетел в Москву.

На игру Клопп взял следующих футболистов: вратари — Лорис Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд; защитники — Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Флэнаган, Трент Александер-Арнолд; полузащитники — Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Филиппе Коутиньо; нападающие — Мохамед Салах, Дэниел Старридж, Садьо Мане, Доминик Соланке, Роберто Фирмино.

Помимо «Спартака» и «Ливерпуля» в квартете Е выступают словенский «Марибор» и испанская «Севилья». В первом туре группового этапа «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором» — 1:1, а «Ливерпуль» на своем поле разошелся миром с «Севильей» — 2:2.