Главный тренер «Ливерпуля» Клопп взял на матч ЛЧ против «Спартака» 21 футболиста
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» 21 футболиста, сообщается на сайте английской команды.
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Матч группы Е состоится во вторник в Тушино и начнется в 21:45 мск. В понедельник «Ливерпуль» вылетел в Москву.
На игру Клопп взял следующих футболистов: вратари — Лорис Кариус, Симон Миньоле, Дэнни Уорд; защитники — Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джон Флэнаган, Трент Александер-Арнолд; полузащитники — Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс
Помимо «Спартака» и «Ливерпуля» в квартете Е выступают словенский «Марибор» и испанская «Севилья». В первом туре группового этапа «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором» — 1:1, а «Ливерпуль» на своем поле разошелся миром с «Севильей» — 2:2.
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