Каррера: «Спартак» всё равно остаётся семьёй

На предматчевую пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и вратарь Артём Ребров прибыли заблаговременно. Но начать решили чётко по расписанию. Неудивительно. За десять минут журналистов в зале прибавилось.



Первый вопрос Массимо Каррере ожидаемо был посвящён многочисленным травмам.



— Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? В первую очередь, конечно, волнует состояние Промес.

— Пока не знаю, — честно признался Массимо. — Сегодня после разговора с докторами узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.

— Не кажется ли вам, что без Промеса атака «Спартака» выглядит очень слабо?

— Его действительно не хватает, как и Зе Луиша. Кроме того, травмировался Джано. Но на поле выходит 11 игроков и с ними мы будем играть в нашу игру.

— Шесть раз «Спартак» упускал победы и ни разу не одерживал волевых побед. В том году это было отличительной чертой команды. В чем причина?

— Безусловно, то, что сейчас происходит, — это особенная ситуация. Мы должны забыть всё, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры.

Следующий вопрос был адресован вице-капитану «Спартака» Артёму Реброву.



— Насколько жесткий разговор был после матча с «Анжи»?

— Да нет, не могу сказать, что был какой-то жёсткий разговор, — признался Ребров. — Просто коллективный разбор. Это была общая ошибка, никто не собирался искать крайних. Нужно делать выводы и показывать это на поле, а не разговаривать.



— Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? — снова обратились журналисты к Каррере.

— Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что из-за травм ситуация осложняется и начинает не хватать игроков на позициях. В таких случаях приходится играть, как получается.

— Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, — следует вопрос Реброву.

— Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.



— Удалось ли вам разобраться, что произошло в том эпизоде, как в матче с «Анжи»?

— Мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали.



— Учитывать должен был кто-то из игроков или должна была быть рекомендация выходящему на замену?

— Нет, тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.

— Можно ли сказать, что «Ливерпуль» — самый важный и самый крутой матч в вашей карьере?

— Да, один из самых важных. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и «Анжи», и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.

— Многие в Англии и в России говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет с разгромным счётом?

Каррера: Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков, — сказал Каррера. — Наша задача — сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.



Ребров: Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле, — признался Ребров. — Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник — сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол не раз доказывал, что результат бывает непредсказуемым.

— Кто самый опасный в «Ливерпуле»?

— Все нападающие этой команды быстрые и опасные, — рассказал Каррера. — При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.

— Антонио Конте дважды играл против «Ливерпуля» и ни разу не выиграл, но смог взять чемпионство. Звонили ли ему?

— Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль».

— После ничьей в «Мариборе» и на фоне ситуации вокруг команды, потере очков в чемпионате России и отсутствии опыта в Лиге чемпионов, чувствуется ли нервозность?

— Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.

— Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли что-то ребятам? — отметил журналист, обращаясь к Реброву.

— У меня нет такого большого опыта — всего две игры, — признался голкипер. — Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.



— Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.

Каррера: Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.



Ребров: В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Это вопросы, которые возникают в любой команде.