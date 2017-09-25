Каррера: «Спартак» всё равно остаётся семьёй
Массимо Каррера и Артём Ребров — о готовности «Спартака» к матчу с «Ливерпулем», травмах и концентрации.
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Видимо, что-то случилось...
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На предматчевую
Первый вопрос Массимо Каррере ожидаемо был посвящён многочисленным травмам.
— Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? В первую очередь, конечно, волнует состояние Промес.
— Пока не знаю, — честно признался Массимо. — Сегодня после разговора с докторами узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.
— Не кажется ли вам, что без Промеса атака «Спартака» выглядит очень слабо?
— Его действительно не хватает, как и Зе Луиша. Кроме того, травмировался Джано. Но на поле выходит 11 игроков и с ними мы будем играть в нашу игру.
— Шесть раз «Спартак» упускал победы и ни разу не одерживал волевых побед. В том году это было отличительной чертой команды. В чем причина?
— Безусловно, то, что сейчас происходит, — это особенная ситуация. Мы должны забыть всё, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление,
Следующий вопрос был адресован
— Насколько жесткий разговор был после матча с «Анжи»?
— Да нет, не могу сказать, что был
— Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? — снова обратились журналисты к Каррере.
— Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что
— Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, — следует вопрос Реброву.
— Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться
— Удалось ли вам разобраться, что произошло в том эпизоде, как в матче с «Анжи»?
— Мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали.
— Учитывать должен был
— Нет, тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.
— Можно ли сказать, что «Ливерпуль» — самый важный и самый крутой матч в вашей карьере?
— Да, один из самых важных. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и «Анжи», и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.
— Многие в Англии и в России говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет с разгромным счётом?
Каррера: Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков, — сказал Каррера. — Наша задача — сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.
Ребров: Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь
— Кто самый опасный в «Ливерпуле»?
— Все нападающие этой команды быстрые и опасные, — рассказал Каррера. — При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.
— Антонио Конте дважды играл против «Ливерпуля» и ни разу не выиграл, но смог взять чемпионство. Звонили ли ему?
— Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно,
— После ничьей в «Мариборе» и на фоне ситуации вокруг команды, потере очков в чемпионате России и отсутствии опыта в Лиге чемпионов, чувствуется ли нервозность?
— Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.
— Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли
— У меня нет такого большого опыта — всего две игры, — признался голкипер. — Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто
— Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.
Каррера: Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.
Ребров: В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Это вопросы, которые возникают в любой команде.
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