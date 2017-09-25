Лидеры «Славии» готовы сыграть с «Астаной»

— У них были проблемы после дерби, но мы верили, что эти игроки поедут в Злин. К сожалению, не смогли. Оба они очень хороши, относятся к основному составу команды. Они знаю, как играть, ждем их. Тем не менее, нужно все обдумать. Защита отработала хорошо. Сучек выдал высокую продуктивность в центре поле. Но к матчу Лиги Европы в Астане Дели и Нгаду должны быть готовы, — сказал наставник «Славии».



Начало игры в четверг на «Астана Арене» в 21:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанский клуб: победа «Астаны» — 2.49, ничья — 3.3, победа «Славии» — 3.195.