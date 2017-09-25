«Спартак» попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с «Ливерпулем»

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, — говорится в сообщении. — После матча группового этапа Лиги чемпионов с “Марибором” наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным — €60 тыс. за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор. Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для “Спартака” гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» состоялся 13 сентября в Словении и завершился со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики красно-белых, было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. 14 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

После первого тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы E с одним очком в активе, опережая «Марибор» и отставая от «Ливерпуля» и «Севильи» по дополнительным показателям.