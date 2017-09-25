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25 сентября 2017, 14:22 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Спартак» попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с «Ливерпулем»

ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, в котором попросил отказаться от использования пиротехники во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, — говорится в сообщении. — После матча группового этапа Лиги чемпионов с “Марибором” наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным — €60 тыс. за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор. Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для “Спартака” гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» состоялся 13 сентября в Словении и завершился со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики красно-белых, было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. 14 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

После первого тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы E с одним очком в активе, опережая «Марибор» и отставая от «Ливерпуля» и «Севильи» по дополнительным показателям.

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Новости Еврокубков

Швед Эрикссон рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед»

Швед Эрикссон рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 25 сентября. Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"