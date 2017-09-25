Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31116834/
25 сентября 2017, 14:21 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Еськов назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Ницца» — «Витесс»

ТАСС, 25 сентября. Российский арбитр Алексей Еськов будет работать на матче Лиги Европы между французской «Ниццей» и голландским «Витессом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительными арбитрами будут Михаил Вилков и Владимир Москалев. Четвертым судьей назначен Валерий Данченко.

Матч группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Витессом» состоится 28 сентября во Франции.

Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Витесс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Александр Глеб: «Арсенал» победит

Александр Глеб: «Арсенал» победит

Известный белорусский футболист Александр Глеб уверен, что борисовский БАТЭ уступит в домашнем матче группового раунда Лиги Европы лондонскому «Арсеналу».
Еще 7 новостей  Все новости

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в Краснодаре

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"