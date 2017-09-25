Еськов назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Ницца» — «Витесс»
ТАСС, 25 сентября. Российский арбитр Алексей Еськов будет работать на матче Лиги Европы между французской «Ниццей» и голландским «Витессом». Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительными арбитрами будут Михаил Вилков и Владимир Москалев. Четвертым судьей назначен Валерий Данченко.
Матч группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Витессом» состоится 28 сентября во Франции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter