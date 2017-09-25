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25 сентября 2017, 13:33 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Англичане рассудят «Зенит» и «Реал Сосьедад» в ЛЕ, валлийцы — «Локомотив» и «Злин»

Английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером будет обслуживать матч группового раунда Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и испанским клубом «Реал Сосьедад», игру московского «Локомотива» и чешского «Злина» будут судить валлийские рефери во главе с Ли Саймоном Эвансом, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча группы L «Зенит» — «Реал Сосьедад» пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Лайнсменами матча назначены Стивен Чайлд и Гарри Леннард, дополнительные помощники рефери — Стюарт Эттуэлл и Кевин Френд, резервный арбитр — Константин Хатзидакис.

Матч «Локомотива» и «Злина» состоится в четверг в Москве. Исполнять обязанности лайнсменов будут Филип Томас и Иен Берд, дополнительные ассистенты судьи — Брин Маркхэм-Джонс и Ник Прэтт, четвертый рефери — Дэниэл Бекетт.

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