Швед Эрикссон рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед»
ТАСС, 25 сентября. Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским ЦСКА и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы А между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало матча — 21:45 мск.
Ассистентами Эрикссона назначены Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами — Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервным судей будет работать Мехмет Кулум.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл португальскую «Бенфику» (2:1). «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил швейцарский «Базель» (3:0).
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