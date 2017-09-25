Английский эксперт: «Спартак» превратился в развалину

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БЫВАЛИ ВРЕМЕНА ПОЛУЧШЕ

— В прошлом году «Спартак» выглядел великолепно, но в этом сезоне — смотрится инвалидом. Огромное количество травм среди игроков реально надломило команду.

Говорят, сохранить титул — труднее, чем его завоевать, и в новом сезоне «Спартаку» пока ни разу не удалась серия из хотя бы нескольких приличных игр подряд. В межсезонье он не сумел усилиться, хотя это напрашивалось, и теперь показывает крайне нестабильную игру.

Вообще, между «Ливерпулем» и «Спартаком» много общего: оба клуба знавали великие времена, и от них по прежнему ждут очень многого, а надежды болельщиков зашкаливают.

«Спартак» 9 раз становился чемпионом в своей стране на отрезке с 1992 года по 2001. Потом — 16 лет был без титула, пока наконец не вернул его в прошлом сезоне.

«Спартак» приглашал целый ряд известнейших тренеров, включая Майкла Лаудрупа и Унаи Эмери, в надежде прервать полосу неудач, но вновь взойти на пьедестал почета удалось только с помощью Массимо Карреры.

«Спартак» — самый большой клуб России, исторически это — «народная команда», в то время как ЦСКА, например, всегда был армейским клубом.

Каррера превосходно поработал, ему удалось сплотить игроков, и возвращение чемпионства «Спартаку» стало феноменальным достижением.

ВРАЧИ МОГУТ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ

— До прошлого января стартовый состав «Спартака» можно было с уверенностью предсказать за неделю до следующего матча. Но с тех пор об этом можно только мечтать из-за череды травм. Кого в «Спартаке» они не пощадили?

— В январе из «Милана» был подписан Луис Адриано, но продержался в строю недолго. Причем, даже будучи здоровым, он был далеко не таким мобильным, каким показывал себя в донецком «Шахтере».

Второй основной форвард «Спартака» — Зе Луиш из сборной Кабо Верде. Ростом в 185 см., «на втором этаже» в нападении он играет не хуже любых звезд. Если врачи сумеют вернуть его в строй, от него будет исходить реальная угроза воротам «Ливерпуля», особенно при стандартах.

По-настоящему же опасный футболист у москвичей — Квинси Промес. Однако в минувшую субботу на игре против «Анжи» он на поле отсутствовал, равно как и Зе Луиш, а также капитан команды Денис Глушаков, игрок российской сборной. У всех — травмы.

— «Спартаку» в результате едва-едва удалось выцарапать ничью 2:2, несмотря на то, что гости из «Анжи» идут в чемпионате на последнем месте. Не похоже, что красно-белые хорошо готовы перед «Ливерпулем».

— «Спартак» штормит, и это плохо сказывается на его игре.

В команде выбыло два-три ключевых футболиста, и оказалось, что за ними — пусто, их просто некем заменить. Поэтому врачи попытаются сделать все, чтобы Промес, Зе Луиш и Глушаков все-таки оказались в составе.

«Спартак» — команда, которая способна в одной игре «вынести» любого соперника, но в следующем же матче пропустить гола четыре от стоящего на вылет аутсайдера.

По отношению к Каррере появилось уже заметное недовольство, и некоторые даже прямо заявляют, что пришла пора его увольнять.

— «Ливерпулю» в январе приписывали интерес к голландскому сборнику Квинси Промесу. Насколько он хорош?

— Он — главный бомбардир в «Спартаке» последние 3 года, и его участие в игре для команды — жизненно важно.

Так что если даже шансы на то, что сможет играть, составляют всего 10%, он будет выпущен на поле. За последние четыре года он вообще пропустил всего четыре матча. Его отношению к делу и желанию играть позавидовать: он просто не мыслит себя на скамейке запасных.

Промес способен играть вингера и справа, и слева, но он не приклеен к флангам и может действовать везде в качестве «свободного художника».

ДЫРУ ЗАКРЫТЬ НЕКОМУ

— Какую тактику на игру можно ожидать от Карреры?

— Каррера много лет проработал в «Ювентусе» с Антонио Конте. Он понимает, что по отдельности игроки «Спартака» уступают в классе ливерпульцам, поэтому я ожидаю, что хозяева изберут весьма закрытый вариант игры.

Каррере, однако, известно также, что «Спартак» не настолько хорошо защищается, чтобы суметь выстоять в обороне все 90 минут, так что ему придется временами идти вперед и раскрываться. Москвичи постараются сдержать первоначальный натиск «Ливерпуля» и дальше действовать, уже приспособившись к его манере игры.

Каррера выберет схему 4−2−3−1. Глубже всех в полузащите сыграет бразилец Фернандо, который перешел в «Спартак» из «Сампдории». Он в команде играет важную роль волнореза при атаках противника, давая тем самым свободу игры Промесу, Зе Луишу и Адриано.

Нагнетать станет Глушаков, если его сумеют поставить на ноги. Он любит мощно проходить к штрафной из центра, и для него в последний год стало привычным забивать решающие голы.

Одну «дыру» в полузащите на матче с «Ливерпулем», однако, закрыть уже не удастся. У Романа Зобнина на матче сборной еще летом «полетели кресты», и «Спартаку» без него все это время приходится реально плохо.

— На какие еще слабые места «Спартака» должен с пользой для себя обратить внимание «Ливерпуль»?

— Сталкиваясь с быстрыми игроками, оба крайних защитника слишком часто оказываются «съеденными». Так что Мохаммеду Салаху и Садьо Мане можно уже начинать облизывать губы.

Андрей Ещенко играет справа, а Дмитрий Комбаров — слева и страшно медлителен. Включив скорости, «Ливерпуль» сможет их обходить как стоячих.

«ЛИВЕРПУЛЮ» НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ

— А как насчет атмосферы на «Открытие-Арене»? Ждет «Ливерпуль» что-нибудь шокирующее?

— Былые дни, когда западным клубам, приезжающим в Россию, приходилось играть на бетонных стадионах без особых удобств, где в раздевалках не оказывалось даже горячей воды, давно миновали.

Сегодня «Ливерпуль» ждут современный город и новенький стадион с отменным газоном. Даже погода обеспечила ему теплый прием, так что в этих гостях все будет замечательно.

«Ливерпулю» вообще практически не о чем беспокоиться, подойди он к этому матчу должным образом.

Трибуны начнут громогласно реветь еще до свистка, будут и файеры. На стадионе — 45.000 мест, и все они окажутся заполнены. Но атмосфера не будет столь уж враждебной, и я не думаю, что болельщики «Ливерпуля» столкнутся с какими-либо проблемами.

К тому же у «Ливерпуля» в России — масса своих болельщиков, и они ждут приезда своих любимцев с нетерпением и восторгом.