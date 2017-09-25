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25 сентября 2017, 9:27 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Челси» вернул «Атлетико» более 1000 билетов на матч Лиги чемпионов

«Челси» был вынужден вернуть мадридскому «Атлетико» чуть более 1000 билетов на предстоящий матч этих команд в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

<span class=error>Челси</span> был вынужден вернуть мадридскому <span class=error>Атлетико</span> чуть более 1000 билетов на предстоящий матч этих команд в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Как сообщает AS, выездная квота для болельщиков синих составляла 3437 билетов стоимостью € 60 каждый. Однако лондонский клуб сумел реализовать лишь около 2300 билетов.

Матч «Атлетико» — «Челси» состоится на новом стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано» в среду, 27 сентября. Начало — в 21:45 мск.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере нападающего Диего Косты.

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