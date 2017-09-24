РФС призвал английских фанатов вести себя корректно во время поездки в Москву

На следующей неделе в Москве пройдут два матча главного еврокубкового турнира с участием российских и английских команд. 26 сентября со «Спартаком» сыграет «Ливерпуль», а 27 сентября с ЦСКА сразится «Манчестер Юнайтед».

«Я не хочу никого пугать, но того, кто собирается к нам приезжать не поболеть за свою команду и посмотреть страну, а похулиганить, предупреждаю: наш закон один для всех, а не только для россиян. Кто его нарушит, понесет соответствующее наказание — возможно, в виде длительного пребывания в России, условия которого не очень понравятся нашим гостям. Это относится к тем, кто приезжает к нам похулиганить и показать свои буйные качества. Всех остальных мы ждем с радостью и русским гостеприимством», — сказал Маркин.

В июне 2016 года во французском Марселе на групповом этапе чемпионата Европы прошел матч сборных Англии и России (1:1). Большой резонанс получили погромы, произошедшие перед игрой, в которых участвовали английские и российские болельщики.