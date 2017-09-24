Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем»

Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начало матча — 21:45 мск.

Ассистентами Тюрпена назначены Николя Дано и Сириль Гренгуар, дополнительными арбитрами — Радди Буке и Николя Рейнвиль. Резервным судей будет работать Хишам Закрани.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1). «Ливерпуль» на своем поле не сумел победить испанскую «Севилью» (2:2).