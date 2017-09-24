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24 сентября 2017, 13:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начало матча — 21:45 мск.

Ассистентами Тюрпена назначены Николя Дано и Сириль Гренгуар, дополнительными арбитрами — Радди Буке и Николя Рейнвиль. Резервным судей будет работать Хишам Закрани.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1). «Ливерпуль» на своем поле не сумел победить испанскую «Севилью» (2:2).

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Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»

Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ковалевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и немецким «Лейпцигом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем"