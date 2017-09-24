Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем»
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начало матча — 21:45 мск.
Ассистентами Тюрпена назначены Николя Дано и Сириль Гренгуар, дополнительными арбитрами — Радди Буке и Николя Рейнвиль. Резервным судей будет работать Хишам Закрани.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1). «Ливерпуль» на своем поле не сумел победить испанскую «Севилью» (2:2).
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