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24 сентября 2017, 12:33 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ковалевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и немецким «Лейпцигом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В команду <span class=error>Карасева</span> вошли ассистенты Антон <span class=error>Аверьянов</span> Тихон <span class=error>Калугин</span> Сергей <span class=error>Лапочкин</span> и Сергей <span class=error>Иванов</span>. Увеличить
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В команду Карасева вошли ассистенты Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.

Встреча группы G пройдет в Турции 26 сентября.

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