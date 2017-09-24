Бригада российского арбитра Карасева назначена на матч ЛЧ «Бешикташ» — «Лейпциг»
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ковалевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и немецким «Лейпцигом». Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В команду Карасева вошли ассистенты Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.
Встреча группы G пройдет в Турции 26 сентября.
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