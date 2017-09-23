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23 сентября 2017, 22:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«СЭ»: Промес, скорее всего, пропустит матч с «Ливерпулем»

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Квинси Промес, а также бразильский форвард Педро Роша не успеют восстановиться к матчу группового турнира Лиги чемпионов, в котором красно-белые примут «Ливерпуль».

По информации СЭ нападающий Спартака Квинси Промес а также бразильский форвард Педро Роша не успеют восстановиться к матчу группового турнира Лиги чемпионов в котором красно-белые примут Ливерпуль. Увеличить
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Это стало известно после встречи москвичей в 11-м туре чемпионата России с «Анжи» (2:2). Оба футболиста получили повреждения в кубковой игре с «Кубанью» (2:0) и пропускали поединок с махачкалинцами.

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября.

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УЕФА отстранил главного тренера «Севильи» Бериссо на один матч в ЛЧ

ТАСС, 22 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской «Севильи» Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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