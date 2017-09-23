«СЭ»: Промес, скорее всего, пропустит матч с «Ливерпулем»

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Это стало известно после встречи москвичей в 11-м туре чемпионата России с «Анжи» (2:2). Оба футболиста получили повреждения в кубковой игре с «Кубанью» (2:0) и пропускали поединок с махачкалинцами.

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября.