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22 сентября 2017, 18:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Болельщиков «Ливерпуля» и МЮ проинструктировали о правилах поведения на матчах ЛЧ в Москве

ТАСС, 22 сентября. Болельщики английских «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» были проинструктированы клубами по вопросам безопасности на выездных матчах группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут в Москве. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

«Ливерпуль» 26 сентября сыграет в гостях со «Спартаком». МЮ на следующий день встретится с ЦСКА.

По информации Би-би-си, всего в Москву на матчи Лиги чемпионов приедет порядка 2 тыс. английских болельщиков. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» попросил своих фанатов «не надевать клубную атрибутику» и «не ходить по Москве в одиночку». Также болельщики обеих команд были предупреждены, что в местах их массового скопления будут находиться усиленные наряды сотрудников полиции.

В пятницу стало известно, что УЕФА оштрафовал «Спартак» на €60 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов (с «Севильей» 1 ноября). Причиной послужило поведение болельщиков красно- белых во время матча первого тура турнира со словенским «Марибором» — он зажгли несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

После первого тура группового этапа «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы E, опережая «Марибор» и отставая от «Севильи» и «Ливерпуля» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на втором месте в группе А, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Манчестер Юнайтед» и опережая «Бенфику» и «Базель».

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Новости Еврокубков

УЕФА отстранил главного тренера «Севильи» Бериссо на один матч в ЛЧ

УЕФА отстранил главного тренера «Севильи» Бериссо на один матч в ЛЧ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской «Севильи» Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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