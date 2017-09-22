Болельщиков «Ливерпуля» и МЮ проинструктировали о правилах поведения на матчах ЛЧ в Москве

«Ливерпуль» 26 сентября сыграет в гостях со «Спартаком». МЮ на следующий день встретится с ЦСКА.

По информации Би-би-си, всего в Москву на матчи Лиги чемпионов приедет порядка 2 тыс. английских болельщиков. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» попросил своих фанатов «не надевать клубную атрибутику» и «не ходить по Москве в одиночку». Также болельщики обеих команд были предупреждены, что в местах их массового скопления будут находиться усиленные наряды сотрудников полиции.

В пятницу стало известно, что УЕФА оштрафовал «Спартак» на €60 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов (с «Севильей» 1 ноября). Причиной послужило поведение болельщиков красно- белых во время матча первого тура турнира со словенским «Марибором» — он зажгли несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

После первого тура группового этапа «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы E, опережая «Марибор» и отставая от «Севильи» и «Ливерпуля» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на втором месте в группе А, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Манчестер Юнайтед» и опережая «Бенфику» и «Базель».