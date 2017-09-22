Болельщиков «Ливерпуля» и МЮ проинструктировали о правилах поведения на матчах ЛЧ в Москве
ТАСС, 22 сентября. Болельщики английских «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» были проинструктированы клубами по вопросам безопасности на выездных матчах группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут в Москве. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация
Би-би-си.
«Ливерпуль» 26 сентября сыграет в гостях со «Спартаком». МЮ на следующий день встретится с ЦСКА.
По информации
В пятницу стало известно, что УЕФА оштрафовал «Спартак» на €60 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов (с «Севильей» 1 ноября). Причиной послужило поведение болельщиков красно- белых во время матча первого тура турнира со словенским «Марибором» — он зажгли несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.
После первого тура группового этапа «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы E, опережая «Марибор» и отставая от «Севильи» и «Ливерпуля» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на втором месте в группе А, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Манчестер Юнайтед» и опережая «Бенфику» и «Базель».
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