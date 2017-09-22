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22 сентября 2017, 18:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА отстранил главного тренера «Севильи» Бериссо на один матч в ЛЧ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской «Севильи» Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

<span class=error>Эдуардо</span> <span class=error>Бериссо</span> был удален во время игры первого тура группового раунда между Ливерпулем и Севильей тренер отбросил мяч в сторону не дав ввести его из аута игроку соперников. Увеличить
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Тренер не сможет руководить командой в матче второго тура группы E со словенским «Марибором», которая пройдет 26 сентября в Испании.

Бериссо был удален во время игры первого тура группового раунда между «Ливерпулем» и «Севильей», который прошел 13 сентября и завершился вничью — 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку «Ливерпуля», за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте встречи.

Удаление тренера со скамейки означало автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента). Срок дисквалификации тренера мог быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА, который после подробного рассмотрения дела не стал увеличивать срок отстранения тренера.

13.09.2017 21:45 Зрители 52332 Групповой турнир: Группа E Anfield Road
Ливерпуль 2:2 Севилья
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдуардо Бериссо
Голы
21′ Роберту Фирмину (Альберто Морено) 9
37′ Мохамед Салах 11
9 Виссам Бен Йеддер (С. Эскудеро) 5′
11 Карлос Хоакин Корреа (Л. Муриэль) 72′
Нереализованные пенальти
42′ Роберту Фирмину 9
Составы
Лорис Кариус 1
64′ 90+4′ Джо Гомес 12
39′ Альберто Морено 18
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
Роберту Фирмину 9
76′ Эмре Джан 23
Филиппе Коутинью 10
89′ Мохамед Салах 11
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
83′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо 35′
18 Серхио Эскудеро
4 Симон Кьер
21 Николас Пареха (к) 42′
10 Эвер Банега 38′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа
14 Гвидо Писарро 45′
17 Пабло Сарабия
9 Виссам Бен Йеддер 69′
20 Луис Муриэль
16 Гонсалес Хесус Навас 83′
2 Себастьян Коршья
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
14 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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