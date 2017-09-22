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22 сентября 2017, 18:08 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Леонид Трахтенберг: Файер на игре с «Ливерпулем» может обернуться для «Спартака» матчем без зрителей

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг отметил, что клуб сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА за файер, брошенный фанатами красно-белых во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

Леонид Трахтенберг: Файер на игре с Ливерпулем может обернуться для Спартака матчем без зрителей - Фото Увеличить
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Он также добавил, что повторение подобного инцидента может привести к более серьезным санкциям.

— «Спартак» сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился, — отметил Трахтенберг. — В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. «Спартаку» грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями… Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с «Ливерпулем» они нас не подведут.

Напомним, на матче «Марибор» — «Спартак» на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября в Москве.

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Новости Еврокубков

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА о итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей».
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