Леонид Трахтенберг: Файер на игре с «Ливерпулем» может обернуться для «Спартака» матчем без зрителей
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг отметил, что клуб сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА за файер, брошенный фанатами
красно-белых во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он также добавил, что повторение подобного инцидента может привести к более серьезным санкциям.
— «Спартак» сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился, — отметил Трахтенберг. — В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. «Спартаку» грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями… Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с «Ливерпулем» они нас не подведут.
Напомним, на матче «Марибор» — «Спартак» на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того,
Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября в Москве.
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