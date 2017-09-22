УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.