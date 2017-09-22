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22 сентября 2017, 16:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА о итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей».

Дисциплинарный комитет <span class=error>УЕФА</span> о итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов <span class=error>Марибор</span> — Спартак (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков <nobr>красно-белых</nobr> на выездной матч с Севильей. Увеличить
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Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

13.09.2017 21:45 Зрители 12566 Групповой турнир: Группа E Ljudski vrt
Марибор 1:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дарко Миланич Массимо Каррера
Голы
85′ Дамьян Бохар (М. Крамарич) 39
19 Александр Самедов 59′
Составы
Ясмин Ханданович 33
Мартин Милец 22
Митя Вилер 28
Марко Шулер 4
Александр Райчевич 26
Дамьян Бохар 39
Маркос Таварес (к) 9
Марван Каба 8
69′ Грегор Байде 20
Мартин Крамарич 97
69′ Валон Ахмеди 7
Ясмин Мешанович 27
79′ Блаж Врховец 5
Алекс Пихлер 6
32 Артем Ребров
14 Георгий Джикия 36′
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
38 Андрей Ещенко
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Лукас Мартинс Фернанду
23 Дмитрий Комбаров 90′
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к) 29′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 85′
71 Ивелин Попов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
27 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 1
6 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Боковой судья Гвидо Клефе (Германия)
Боковой судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Футболисты «Спартака» Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

Футболисты «Спартака» Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голландский полузащитник Квинси Промес и бразильский нападающий Педро Роша могут пропустить несколько ближайших матчей московского «Спартака» из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России по футболу с «Кубанью», в том числе встречу Лигу чемпионов с английским «Ливерпулем».
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