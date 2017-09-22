Футболисты «Спартака» Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

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Об этом ТАСС рассказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 26.09.2017, 21:45 -:- Спартак М Ливерпуль

Встреча состоялась в Краснодаре в среду и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0, оба гола забил 25-летний Промес.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с “Кубанью”. Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», — сказал Каррера.

«Спартак» в субботу в матче 11-го тура чемпионата России в Москве встретится с махачкалинским «Анжи», а 26 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским «Ливерпулем».