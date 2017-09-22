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22 сентября 2017, 15:50 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболисты «Спартака» Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голландский полузащитник Квинси Промес и бразильский нападающий Педро Роша могут пропустить несколько ближайших матчей московского «Спартака» из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России по футболу с «Кубанью», в том числе встречу Лигу чемпионов с английским «Ливерпулем».

<em>МОСКВА 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. </em>Голландский полузащитник <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> и бразильский нападающий <span class=error>Педро</span> <span class=error>Роша</span> могут пропустить несколько ближайших матчей московского Спартака <nobr>из-за </nobr>повреждений полученных в игре 1/16 финала Кубка России по футболу с Кубанью в том числе встречу Лигу чемпионов с английским Ливерпулем. Увеличить
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Об этом ТАСС рассказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Встреча состоялась в Краснодаре в среду и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0, оба гола забил 25-летний Промес.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с “Кубанью”. Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», — сказал Каррера.

«Спартак» в субботу в матче 11-го тура чемпионата России в Москве встретится с махачкалинским «Анжи», а 26 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским «Ливерпулем».

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