Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также ему запрещено въезжать на территорию Словении в течение последующих пяти лет.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 13.09.2017, 21:45 1:1 Марибор Спартак М

После матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) он был задержан по подозрению в нападении на трёх полицейских.



«Дома у меня трёхлетняя дочь. Я единственный в семье, и теперь, когда я несправедливо отсутствовал на работе в течение недели, я даже не знаю, что ждёт меня», — сказал Мартьянов после суда.