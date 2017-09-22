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22 сентября 2017, 15:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского

Болельщик московского «Спартака» 25-летний Андрей Мартьянов приговорён к одному году условного тюремного заключения, сообщает Delo.si.

Игроки ФК Спартак перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Марибор (Словения Марибор) и ФК Спартак (Россия Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Также ему запрещено въезжать на территорию Словении в течение последующих пяти лет.

После матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) он был задержан по подозрению в нападении на трёх полицейских.

«Дома у меня трёхлетняя дочь. Я единственный в семье, и теперь, когда я несправедливо отсутствовал на работе в течение недели, я даже не знаю, что ждёт меня», — сказал Мартьянов после суда.

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