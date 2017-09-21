УЕФА объявит решение по «делу «Спартака» в пятницу

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Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина. (Александр БОБРОВ).