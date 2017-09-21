Александр Глеб: «Арсенал» победит

И БАТЭ, и «Арсенал» команды мне не чужие. Могу сказать, что «Арсенал» победит. Почему? Потому что «Арсенал» сильнее. Если «Арсенал» приедет сконцентрированный, то ему не удастся забить. Если недооценят соперника, то возможно БАТЭ и забьет, — приводит слова Глеба Sputnik.

Напомним, Глеб не сможет принять участие в матче против «Арсенала». Ранее он рассказал, что обратился к руководству БАТЭ с просьбой заключить с ним контракт — футболист был готов бесплатно выйти против подопечных Арсена Венгера. По словам 36-летнего Глеба, таким образом он хотел красиво завершить карьеру. Однако в БАТЭ заявили, что не нуждаются в услугах полузащитника. Матч БАТЭ — «Арсенал» он будет смотреть по телевизору.



Матч второго тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по минскому времени.