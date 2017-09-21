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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31082197/
21 сентября 2017, 16:29 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Александр Глеб: «Арсенал» победит

Известный белорусский футболист Александр Глеб уверен, что борисовский БАТЭ уступит в домашнем матче группового раунда Лиги Европы лондонскому «Арсеналу».

И БАТЭ, и «Арсенал» команды мне не чужие. Могу сказать, что «Арсенал» победит. Почему? Потому что «Арсенал» сильнее. Если «Арсенал» приедет сконцентрированный, то ему не удастся забить. Если недооценят соперника, то возможно БАТЭ и забьет, — приводит слова Глеба Sputnik.

Напомним, Глеб не сможет принять участие в матче против «Арсенала». Ранее он рассказал, что обратился к руководству БАТЭ с просьбой заключить с ним контракт — футболист был готов бесплатно выйти против подопечных Арсена Венгера. По словам 36-летнего Глеба, таким образом он хотел красиво завершить карьеру. Однако в БАТЭ заявили, что не нуждаются в услугах полузащитника. Матч БАТЭ — «Арсенал» он будет смотреть по телевизору.

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по минскому времени.

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