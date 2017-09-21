УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» после матча ЛЕ с «Коньяспором»

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Встреча первого тура в группе I состоялась 14 сентября в Марселе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Дело против «Марселя» было открыто за поведение болельщиков, которые бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику и блокировали проходы. Дело будет рассмотрено 19 октября.