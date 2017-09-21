Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31078054/
21 сентября 2017, 12:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» после матча ЛЕ с «Коньяспором»

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского «Марселя» после матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Коньяспора», сообщается на сайте УЕФА.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) открыл дисциплинарное дело в отношении французского Марселя после матча группового этапа Лиги Европы против турецкого Коньяспора сообщается на сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча первого тура в группе I состоялась 14 сентября в Марселе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Дело против «Марселя» было открыто за поведение болельщиков, которые бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику и блокировали проходы. Дело будет рассмотрено 19 октября.

Коньяспор
Новости Матчи Состав Статистика
Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Россия не сможет претендовать на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году

Россия не сможет претендовать на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Россия как одна из 13 стран-организаторов чемпионата Европы 2020 года не сможет претендовать на проведение финалов еврокубков в сезоне-2019/20. Об этом решении исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Спортсмена, вступившегося за девушек, зарезал пьяный мужчина