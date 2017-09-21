«Астана Арена» уступила стадиону «Бешикташа» в борьбе за право принять матч за Суперкубок УЕФА

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Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне. Матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет 14 августа 2019 года.

Стадион «Водафон-Арена» был открыт 10 апреля 2016 года, его вместимость составляет 41903 зрителя. На арене проводит домашние матчи стамбульский клуб «Бешикташ».

Помимо стадиона «Бешикташа» в числе претендентов на проведения Суперкубка УЕФА были также «Астана Арена» (Казахстан), «Национальный» (Тирана, Албания), «Самми Офер» (Хайфа, Израиль), «Арена Гданьск» (Гданьск, Польша), «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) и «Стадьом-де-Тулуз» (Тулуза, Франция).

В нынешнем сезоне матч за Суперкубок УЕФА прошел 8 августа на арене «Филипп II Македонский» в Скопье. В 2018 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Таллине (Эстония).