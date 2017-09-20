Россия не сможет претендовать на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году
НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Россия как одна из 13
стран-организаторов чемпионата Европы 2020 года не сможет претендовать на проведение финалов еврокубков в сезоне-2019/20. Об этом решении исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
«Исполком УЕФА одобрил и утвердил предложение о том, что
В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече ¼ финала состоятся в
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