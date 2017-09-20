Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
Мадридский стадион «Ванда Метрополитано», который является новой домашней ареной испанского «Атлетико», примет финал Лига чемпионов сезона-2018/19, сообщает
пресс-служба УЕФА.
«Атлетико» провёл первую игру на стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей, 16 сентября.
Также
Матч за Суперкубок УЕФА 2019 года пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, который ранее принимал финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
Финал женской Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ференцварош» в Будапеште.
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