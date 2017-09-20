Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году

«Атлетико» провёл первую игру на стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей, 16 сентября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мадридский стадион "Метрополитано", который является новой домашней ареной "Атлетико", примет финал <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a> 2019 года. <a href="https://t.co/5OZ0MABOfM">pic.twitter.com/5OZ0MABOfM</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/910531855337889792">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также пресс-служба организации подтвердила информацию испанских СМИ о том, что финал Лиги Европы сезона-2018/19 примет стадион «Олимпийский» в Баку. Ранее столица Азербайджана ещё не проводила матчи такого калибра.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Финал <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a> 2019 года примет Олимпийский стадион в Баку. Ранее столица Азербайджана не проводила матчи такого калибра. <a href="https://t.co/TuqysL2ptE">pic.twitter.com/TuqysL2ptE</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/910532405114568704">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Матч за Суперкубок УЕФА 2019 года пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, который ранее принимал финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч за Суперкубок УЕФА 2019 года пройдет на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле, который ранее принимал финалы <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЛигаЧемпионов</a> и Кубка УЕФА. <a href="https://t.co/oTi6KtGX7h">pic.twitter.com/oTi6KtGX7h</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/910533112173613057">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ференцварош» в Будапеште.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Финал женской Лиги чемпионов УЕФА пройдет на стадионе "Ференцварош" в Будапеште. Это будет первый матч такого калибра в Венгрии. <a href="https://t.co/4YE4n7VJlT">pic.twitter.com/4YE4n7VJlT</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/910533498620006400">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>