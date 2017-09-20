Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31067226/
20 сентября 2017, 16:01 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

В учебник по математике вошла задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов

Задача по математике о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2016/17 вошла в один из школьных учебников, сообщает Твиттер издания «Спорт день за днем».

Задача по математике о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2016/17 вошла в один из школьных учебников. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ученикам предлагается определить, какое место по итогам группового турнира заняла российская команда.

Текст задания (приведен полностью и без исправлений):

В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира «Лига чемпионов» 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда «ЦСКА»?

Напомним, в прошлом сезоне армейцы выступали в главном еврокубковом турнире в группе с «Байером», «Монако» и «Тоттенхэмом». ЦСКА не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, столичная команда набрала 3 очка и заняла четвертое место в группе.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Баку укроет чемпионов от налогов

Баку укроет чемпионов от налогов

Азербайджанский Баку, скорее всего, примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2019 году. На проведение решающего матча главного еврокубка претендует также новенький мадридский стадион «Ванда Метрополитано», однако на нем, по информации журналистов, не хватает мест в VIP-зоне.
Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси