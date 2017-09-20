В учебник по математике вошла задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов
Задача по математике о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2016/17 вошла в один из школьных учебников, сообщает Твиттер издания «Спорт день за днем».
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Ученикам предлагается определить, какое место по итогам группового турнира заняла российская команда.
Текст задания (приведен полностью и без исправлений):
В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира «Лига чемпионов» 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда «ЦСКА»?
Напомним, в прошлом сезоне армейцы выступали в главном еврокубковом турнире в группе с «Байером», «Монако» и «Тоттенхэмом». ЦСКА не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, столичная команда набрала 3 очка и заняла четвертое место в группе.
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